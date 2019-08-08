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Burdur'da samanlık yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

Burdur'da samanlık yangınları

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Mürseller köyünde Ömer Demir'e ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlığın yanı sıra ahır ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manca köyünde Ahmet Arı'ya ait evin samanlığında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın samanlıkta hasara yol açtı.

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Burdur itfaiye Karamanlı maddi hasar yangın

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