Burdur'daki cinayet davası

Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde 17 yaşındaki Ayten Keklik'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Furkan K'nin yargılanmasına başlandı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yaklaşık 10 ay önce 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayten Keklik'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Furkan K. (19), Ayten Keklik'in annesi Huriye (41) ve babası Erdinç Keklik (41) ile taraf avukatları katıldı.

Tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan Furkan K. savunmasında, Ayten Keklik'le 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığını söyledi.

Keklik'le sevgili olduklarını belirten Furkan K. şunları kaydetti:

"Bu ilişkiden ailelerimizin de haberi vardı. Daha sonra hayatında başka birinin olduğunu öğrendim. Mersin'e gittiğimde aramızdaki ilişkiyi bitirmek istedim ancak Ayten bana, Ali Tosun diye biriyle sadece konuştuğunu söyledi. Israr edince ve o kişiyle görüştüğümde aralarında başka şeyler yaşandığını öğrendim. Mersin'den Ağlasun'a döndüm, Ayten beni her gün telefonla arıyordu. Yaşadığım psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar etmeye karar verdim. İntihar etmeden bir gün önce son kez konuşmak için Ayten'i aradım. İntihar edeceğimi anladı ve yanıma gelmek istedi. Birlikte intihar etme kararı aldık. Her ne kadar sorgudaki ifademde 'Ayten'i öldürmeyi bir hafta önce düşünmüştüm, planlıyordum.' demişsem de bu beyanımı kabul etmiyorum."