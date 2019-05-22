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Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Börezli Köyü’ndeki vatandaşlar, dedelerinden kalma toplu iftar yapma geleneğini yaşatıyorlar.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Börezli Köyü’ndeki vatandaşlar, dedelerinden kalma toplu iftar yapma geleneğini yaşatıyorlar. Ramazan boyunca bir sokakta toplanan vatandaşlar topluca iftar yaparken, yemeği her gün bir aile üstleniyor.
İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 nüfuslu Börezli Köyü’nde düzenlenen toplu iftarlara mahallede oturanların yanı sıra ilçe merkezi ve çevre mahallelerden de katılanlar oluyor. Mahallede kadınların hazırladığı yemekler, mahallenin gençleri tarafından servis edilirken, vatandaşlar toplu iftar geleneğini yaşatmak için kararlı. Börezli’de son iftar yemeğini de Ömür Atik üstlendi. Atik, iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti. İstanbul’dan geldiğini anlatan Mustafa Devrim, “ Bu akşam, Börezli köyünde misafirdik. Burada iftar ettik. Burada bizi iyi ağırladılar. Allah razı olsun. Gelenekleriymiş. Çok memnun kaldık. Ellerine sağlık. Gelecek senelerde de inşallah devamını diliyorum” dedi.
Metin Gider de, “Bu akşamda Ömür Atik’in yemeğinde bulunduk. Allah, her sene nasip etsin. Bu iftar yemekleri bizim derelerimizden atalarımızdan gelmiştir. Allah, kabul etsin. Çok güzel oldu” dedi. Mehmet Şen ise, “ Bu gelenek atalarımızdan geliyor. Ramazan ayında bütün mahallede yapıyoruz. Bu gün de Ömür Atik’in evindeyiz. Dedelerimizden atalarımızdan kalan iftar yemeklerini her yıl yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonrada yaparız” dedi.

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar

Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar
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