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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 20 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 20 sivil öldü

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno eyaletinde bir köye düzenlenen terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Infowakat sitesindeki habere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece ağır silahlı kişiler, Gorgadji bölgesindeki Lamlamodo köyüne saldırdı.

Saldırıda 20 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıdan birkaç gün önce, silahlı kişilerin Lamlamodo ve civar köylerde yaşayanları köylerini terk etmeleri konusunda tehdit ettikleri öğrenildi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde önceki hafta da 2 köye kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişi ölmüştü.

Ülkenin kuzeyi sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso saldırı

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