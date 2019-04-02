Burkina Faso'da kabileler arası şiddet

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun kuzeyinde ve güneyinde kabileler arası çıkan şiddet olaylarında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Mali sınırına yakın Hamkane kentinde 2 köydeki kabileler arasında çatışma çıktı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan güneydeki Gana sınırındaki köylerden silahlı kişiler, Merkez Doğu eyaletindeki Boulgou kentinde bulunan Zoaga kabilesinin liderinin evine saldırdı. Dükkanların yağmalandığı ve ateşe verildiği olayda ise 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Zoaga beldesinde 2013'ten bu yana liderlik çatışması nedeniyle şiddet olayları yaşanıyor. Ocak ayında Zoaga'da çıkan çatışmada 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

