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Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 05:31 | Son Güncelleme

Arbinda beldesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda 62 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Hamkane kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toprak Yönetimi ve Sosyal Uyuşma Bakanı Simeon Sawadogo yaptığı açıklamada, Mali sınırına yakın Hamkane'ye bağlı Arbinda beldesinde kabileler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Sawadogo, çatışmanın Hamkane'de dini lider, büyük oğlu ve kardeşinin geçen hafta öldürülmesinin ardından çıktığını belirtti.

Fulani ve diğer kabileler arasında çıkan çatışmalarda 30 sivil ile 32 teröristin öldüğünü aktaran Sawadogo, 9 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Mali'de de iki hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.

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