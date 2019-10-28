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Burkina Faso'da silahlı saldırı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 07:50 | Son Güncelleme

Kimliği belirsiz silahlı kişiler, Soum kentine saldırarak 11 kişiyi öldürdü çok sayıda kişiyi kaçırdı

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso merkezli infowakat.net sitesinin haberine göre, Soum kentinin Djibo köyünde kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 sivil yaşamını yitirirken, saldırganlar çok sayıda kişiyi kaçırdı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, güvensizlik durumu nedeniyle ülke genelinde 500 bin kişi yerinden oldu.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Burkina Faso Djibo öldü saldırı sivil Soum

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