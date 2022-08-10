"Burnumdan akan kanlar arkadaşlarıma sıçradı" Dehşeti yaşattı! Bahçesinden mısır alan 12 yaşındaki 3 kız çocuğunu hastanelik etti

Kan donduran dehşet, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. (12), A.S.K. (12) ve F.Ö. (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördüler. 3 kız çocuğu mısır bahçesinin sahibi E.Y.'nin eşinden izin aldı ve birer adet mısır alarak yemek üzere oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yerken mısır bahçesinin sahibi E.Y. aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. O sırada parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler, çocuklarının çığlık attığını duyunca parka gitti. Bunun üzerine E.Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Aileler kanlar içinde çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler adliyeye giderek E.Y.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BURNUMDAN AKAN KANLAR ARKADAŞLARIMA SIÇRADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan T.B., “A.S.K ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu. Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı. Yerlerde hala kan izleri var” dedi.

"GECE UYURKEN RÜYALARIMIZA GİRİYOR"

Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen T.B., “Çok korktuk. Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. Yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)



