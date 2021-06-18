HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Burnuna dolgu yaptırdı, hayatı kabusa döndü: Aynaya baktığımda dehşete düştüm, burnum ölüyordu

Burnuna dolgu yaptırdı, hayatı kabusa döndü: Aynaya baktığımda dehşete düştüm, burnum ölüyordu

18.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki İngiliz kadın, burnuna yaptırdığı dolgu sonrası dokunun çürümesi nedeniyle neredeyse burnundan oluyordu. Kalıcı yara izi nedeniyle görüntüsüyle dehşete düşüren kadın, aynı durumun başkalarının başına gelmemesi için yaşadığı durumun görülmesini istiyor.

1/

İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan Leah Morton, burnuna dolgu yaptırdıktan sonra dehşeti yaşadı. Doktorların, burnunu ve dudağını kaybedebilirsin dediği kadın, yüzünde kalıcı olarak iz kaldığını söylüyor.

AYNAYA BAKINCA DEHŞETE DÜŞTÜ

Bir aydır tedavi altında olan genç kadın, burnu ve dudağının eski haline dönebilmesi için çaba gösteriyor.

''BURNUM ÖLMEYE BAŞLADI''

Ancak genç kadın bir daha burnunun eski görüntüsüne ulaşamayacağını söyleyerek yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Aslında önce dudaklarıma, sonrasında ise burnuma dolgu yaptırdım. Bana herhangi bir risk veya etkiden söz edilmedi, sadece doğrudan burnuma enjekte edildi. Eve gittim ve o akşam burnumda çok fazla acı ve baskı hissettim. O gece hiç uyumadım çünkü kendimi çok rahatsız hissediyordum. Ertesi gün aynada yüzümü kontrol ettim ve burnumun ucu bembeyaz, buz gibiydi. Burnumun fotoğrafını dolguyu yapan kişiye attım ve normal olduğunu söyledi. Ancak birkaç saat sonra rengi değişmeye başladı. Hiç böyle bir acı hissetmemiştim. Gözlerime kadar yoğun bir baskı hissettim. Pazar sabahı uyandım ve burnumun etrafında nekrozun başlangıcı olduğunu keşfettiğim çok sayıda küçük beyaz kabarcık vardı. Burnum ölmeye başlamıştı. Burnumdaki bir kan damarı dolgu ile tıkanmıştı ve damar tıkanıklığına neden olmuştu.

''BURNUMUN UCUNU VE ÜST DUDADIĞIMI KAYBEDEBİLECEĞİM SÖYLENDİ''

Sağlık görevlileri bunun nekroz olduğunu ve daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söyledi. Burnumun termal görüntüsünü aldılar ve dudağımın ucu ve aşağısı tamamen beyazdı, yani burnuma kan gelmiyordu. Hızlı hareket etmezsek burnumun ucunu ve üst dudağımı kaybedeceğimi söylediler. Bir kabusta yaşıyormuşum gibi hissettim. Kesinlikle çok korkmuştum. Ben genç bir kızım, burnumu ve dudağımı kaybetmeyi hayal bile edemezdim. Bulanık görmeye neden olabileceğinden şu anda tedaviye ara veriyorum. Bir daha işe ne zaman döneceğimi de bilmiyorum.

YÜZÜNDE KALICI OLARAK YARA İZİ OLUŞTU

Leah, son 30 gün boyunca her gün burnunun şeklini koruyan ve alt dudağına kadar hiperbarik oksijen tedavisi gördü, ancak rengi henüz geri gelmedi ve yüzü kalıcı olarak yaralandı.

Leah, başkalarını tehlikeler hakkında uyarmak istediği için yaşadığı duruma dikkat çekmek istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldıMoskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Liverpool

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İstanbullulara bayram müjdesi

İstanbullulara bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.