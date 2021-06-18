Burnuna dolgu yaptırdı, hayatı kabusa döndü: Aynaya baktığımda dehşete düştüm, burnum ölüyordu

Ancak genç kadın bir daha burnunun eski görüntüsüne ulaşamayacağını söyleyerek yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Aslında önce dudaklarıma, sonrasında ise burnuma dolgu yaptırdım. Bana herhangi bir risk veya etkiden söz edilmedi, sadece doğrudan burnuma enjekte edildi. Eve gittim ve o akşam burnumda çok fazla acı ve baskı hissettim. O gece hiç uyumadım çünkü kendimi çok rahatsız hissediyordum. Ertesi gün aynada yüzümü kontrol ettim ve burnumun ucu bembeyaz, buz gibiydi. Burnumun fotoğrafını dolguyu yapan kişiye attım ve normal olduğunu söyledi. Ancak birkaç saat sonra rengi değişmeye başladı. Hiç böyle bir acı hissetmemiştim. Gözlerime kadar yoğun bir baskı hissettim. Pazar sabahı uyandım ve burnumun etrafında nekrozun başlangıcı olduğunu keşfettiğim çok sayıda küçük beyaz kabarcık vardı. Burnum ölmeye başlamıştı. Burnumdaki bir kan damarı dolgu ile tıkanmıştı ve damar tıkanıklığına neden olmuştu.

''BURNUMUN UCUNU VE ÜST DUDADIĞIMI KAYBEDEBİLECEĞİM SÖYLENDİ''

Sağlık görevlileri bunun nekroz olduğunu ve daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söyledi. Burnumun termal görüntüsünü aldılar ve dudağımın ucu ve aşağısı tamamen beyazdı, yani burnuma kan gelmiyordu. Hızlı hareket etmezsek burnumun ucunu ve üst dudağımı kaybedeceğimi söylediler. Bir kabusta yaşıyormuşum gibi hissettim. Kesinlikle çok korkmuştum. Ben genç bir kızım, burnumu ve dudağımı kaybetmeyi hayal bile edemezdim. Bulanık görmeye neden olabileceğinden şu anda tedaviye ara veriyorum. Bir daha işe ne zaman döneceğimi de bilmiyorum.

YÜZÜNDE KALICI OLARAK YARA İZİ OLUŞTU

Leah, son 30 gün boyunca her gün burnunun şeklini koruyan ve alt dudağına kadar hiperbarik oksijen tedavisi gördü, ancak rengi henüz geri gelmedi ve yüzü kalıcı olarak yaralandı.

Leah, başkalarını tehlikeler hakkında uyarmak istediği için yaşadığı duruma dikkat çekmek istiyor.



