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Bursa bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

08.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Kurban Bayramı saatleri, Bursa’da bayram sabahı namaz kılacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz-12 Temmuz arasında idrak edilecek. Bayramın birinci günü namaz kılmak isteyen birçok Müslüman vatandaş bayram namazı saatlerini sorgulatıyor. Peki Bursa’da bayram namazı saat kaçta? İşte diyanet 2022 Kurban Bayramı namaz saati!

Bursa bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

Kurban Bayramına çok az bir zaman kaldı. Haliyle bayram sabahı namaz kılacak vatandaşlar bayram namazı saatini önceden araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 bayram namazı saatlerini yaptığı paylaşımla açıkladı. Birçok Bursalı vatandaşta bayram namazı saatleri bilgisine ulaştı. Peki Bursa’da saat kaçta bayram namazı kılınacak? İşte bayram namazı saatleri 2022!

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bursa'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.17'de cemaatle beraber kılınacak.

Bursalılar Kurban Bayramı namazının ardından verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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