Bursa Bilim Festivali’ne rekor başvuru

Türkiye’nin en büyük bilim festivali 8. THY Science Expo için geri sayım başladı. 2-5 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu yıl 8.’si düzenlenecek festivalin proje yarışmalarına Edirne’den Kars’a bine yakın başvuru geldi.

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük bilim festivali 8. THY Science Expo bu yıl da binlerce bilim meraklısını ağırlamaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da açılışına katılımının beklendiği, Bursa’yı dünyaya tanıtan festivalin bu yılki teması "Dijital Türkiye" olarak belirlendi. 2 - 5 Mayıs tarihlerinde yerli ve milli üretime destek vermek maksadıyla TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalin proje yarışmalarına Türkiye’nin dört bir yanından rekor başvuru geldi. 111 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışma kategorilerine Edirne’den Kars’a başvuru yapan bine yakın proje sahibi “Bu yarışta ben de varım” dedi.

8. THY Science Expo proje yarışmalarının sponsorluk müracaatları da sürüyor. Proje yarışmalarında finale kalan 50 proje, Bursa Bilim Festivali süresince sergilenmeye hak kazanacak. Türkiye’nin en büyük bilim festivali olan organizasyonda proje yarışmalarının yanı sıra insansız hava araçları ve drone (tasarla yap uçur), meslekler yarışıyor ve 3 boyutlu tasarım yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Firmaların üretimlerinde kullandıkları yeni teknolojilerin de tanıtılacağı festivalde bilhassa çocukların kendi ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri binlerce atölye çalışması yapılacak. Bu yıl, festivalde ayrıca işinde uzman meslek erbapları ile şirket yöneticileri tecrübe ve deneyimlerini “Kariyer Kulübü” etkinliği ile gençlerle paylaşacak. 4 gün sürecek festivale Tayvan, Hollanda, Polonya ve İtalya’dan ekipler de katılacak. Geçtiğimiz yıl 195 bin kişinin ziyaret ettiği ve 91 bin 426 öğrencinin bilimsel atölye çalışması gerçekleştirdiği etkinlikte hedef, 100 bin atölye çalışması ve 200 bin ziyaretçi

2-5 Mayıs tarihleri arasında bilim severlerin Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde buluşacağı festival hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin Bursa’nın marka faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Son dönemlerde bu konunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yerli ve millî kullanımının üretimin tüm alanlarına yayılmasının hedefliyoruz. Eğitim, özendirme ve bilinçlendirme çok önemli. 7’den 70’e herkesi bilimi sokağa indiren festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.



