Bursa Büyükşehir 300 milyon liralık ek payın peşinde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Maliye Bakanlığı’ndan şehirlere aktarılan pay konusunda Bursa’nın mağdur illerin başında geldiğini belirterek, "Bazı şirketlerin merkezinin başka şehirlerde olmasından dolayı yıllık kaybımız 300 milyon lira. Pay dağıtımının nüfus kriterine göre yapılması için mecliste düzenleme yapılacak. 3-5 ay içerisinde bizim gibi mağdur 10 ilin sıkıntısı giderilecek. Nüfusumuz Kocaeli’den yüzde 50 fazla olmasına rağmen onlar 2,1 milyar lira pay alırken Bursa 1 milyar 476 milyon lira pay alıyor" dedi.

Alinur Aktaş, hafta sonu Kızılcahamam Kampı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve partisinin üst düzey temsilcileriyle yapılan toplantıyı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saat başbaşa görüştüklerinin altını çizen Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan en büyük Ak Partili Belediye olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"Kadrolar da değişiklik olacak"

Seçimlerin ardından bir ayı geride bıraktıklarını hatırlatan Alinur Aktaş, "Belediye kadrolarında bazı yenilikler, değişiklikler olacak. Büyükşehir ayağında Buski ayağında hem de şirketlerimizle alakalı. Yapı itibariyle radikal kararlar alıp bir çırpıda uygulayan birisi değilim. Aşama aşama geçiren birisiyim. Gerek büyükşehir gerek Buski ayağındaki yönetim modelleriyle yakın zamanda değişim dönüşümleri kamuoyu ile paylaşırız. Amacımız kurumu daha verimli hale getirmek. İşler hale getirmek. Ortaya koyduğumuz projeleri daha net ve somut takip edip sonuca götürmek en büyük hayal ve hedefimizdir.Bu manada Bursa içinde veya dışından belediyeye transfer anlamında personel yönetici anlamında yaklaşım çok fazla olmayacak. Tek tük olacak ama çok fazla 10 ya da 20 kişinin gelmesi söz konusu değil. Bursada beyin gücü, iş gücü kaynağı var. Bunu en iyi şekilde elimizin altındaki gücü değerlendirmek durumundayız. Netice itibariyle İstanbul seçimleriyle alakalı devam eden hukuki süreç var. Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itiraz var. İnceleme süreci devam ediyor. 29 bin fark 13 bine düştü. Belirli sandıklar incelenerek. Bazı ilçelerle ilgili iddia ve belgeler var. Kanun sonucu belirleyecektir. Mevcut yapı içerisinde AK Parti’nin sayısal olarak en büyük belediyeyi ait olduğu şehir Bursa olarak çıktı. Sonuca gizem katsada Bursa özellikli ve önemli bir şehir. Cumhurbaşkanımıza ifade ettiğim gibi toplantıda dile getirdim. Bursa’yı gizemli kılan bu durum değildir. Bursa’yı gizemli kılan; var olan özellikleri potansiyeli, lokasyonu, sanayisi, ihracatı ve Bursa’nın nüfusu. Ankara’daki toplantıda herkesin gözbebeğiydik. Herkes Bursa Büyükşehir Başkanı olarak bizimle görüşmek istiyor. Popülarite derseniz, sıkıntı yok. Ama popülarite zamanı değil, icraat zamanı. Var olan gücü şehrin menfaatine dönüştürebiliriz. Onun derdi içindeyiz" dedi.

"Yıllık kaybımız 300 milyon, nüfus kriter alınmalı"

Hafta sonu Kızılcahamam Kampı’nda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde mağdur 10 belediye başkanı olarak bir dizi görüşmeleri olduğunu, Çevre Şehircilik, Maliye ve İçişleri Bakanları ile toplantılar yaptıklarını ifade eden Alinur Aktaş, "Pay dağıtımlarıyla alakalı belirli kriterler var. Nüfus başta diğer kriterler. Bu kriterlerden dolayı Bursa da dahil olmak üzere olumsuz yansımamalar var. Sanayi şehriyiz 4.büyük şehiriz. Kriterler, yüzölçüm, yol ağı kıyaslandığında bu manada yüksek paydada gelir temin etmemiz lazım. Bizim mağduriyetimiz söz konusu. Yıllık 300 milyon kaybımız söz konusu. Bunları dile getirdik. Mağduriyet sadece Ak Partili belediyelerle alakalı değil Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer belediyelerle de alakalı. Nüfus Avrupa’da en önemli kriterdir. Fabrikanın merkezi başka yerde olabilir. Kirletiyorsa, buranın havasını yolunu kullanıyor, elemanları buranın kanalizasyonunu kullanıyor. Yerel belediyecilik hizmetlerinin tamamını veriyoruz. Bu manadaki ölçümlemenin sağlıklı olmadığını ifade ettik" diye konuştu.

"Bursa’da yüksek katlı yapı istemiyorum"

Kocaeli’nin 2018 Ocak ayında açıklanan nüfusunun 1 milyor 883 bin, Bursa’nın 2 milyon 936 bin olduğunu, Kocaeli’nin 2 milyar 147 milyon lira pay alırken, Bursa’nın aldığı payın 1 milyar 476 milyon lira olduğunu ifade eden Alinur Aktaş, "Bizdeki aşırı düşüklükten ziyade karşı taraftaki büyüklük ortada. Adaletin tesis ve temin edilmesini istedik. Bu görüşmeler esnasında Çevre Şehircilik Bakanıyla 2 saat görüştük. Cumhurbaşkanımıza ; 2 önemli konunun trafik ve ulaşım, imar ve şehircilik olduğunu ifade etmiştik. Çevre Şehircilik Bakanımızla proje detaylarıyla beraber görüşme imkmanına sahip oldum. Cumhurbaşkanımızla Cumartesi günü 1,5 saat İl Başkanımız, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarımız 5’li bir toplantı gerçekleştirdik. Projelerimiz ve ihtiyaçlarımızla alakalı detaylı olarak anlattık. Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için konulara çok hakim. "Ben yüksek yapı yapılmasını Bursa’da istemiyorum. Mahalle kültürünün oluşturulması, yeşil Bursa’nın tekrar hakim kılınabilmesini istiyorum" dedi. Kentsel dönüşümle alakalı bazı yer taleplerinde bulundum. Gerekli hamleleri yapacaklarını, doğru projelerle ortaya çıkmamız gerektiğini ifade ettiler. Kaç kat ve hangi yoğunlukla yapacağımızı sordu. Bu hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan ekip de gelecek" şeklinde konuştu.

"Bakanlık alt birimleri ketum tavır sergiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imar ve bakanlık personelleriyle yaşadıkları sıkıntıları da aktaran Alinur Aktaş, "Özellikle Tarım Orman Bakanlığı’ndan alınan izinler konusu vardır. Yıllardır Bursa’da konuşulan hisseli parseller, imarsız bölgeler, beraberinde Bursa’nın 0,50 emsalle sağlıksız büyümesinden ziyade 1/100 bin planla yapılması gerekenler konusunda yol haritamızın doğru belirlenmesi gerektiğini, Bursa’nın sağlıklı büyümesinden Cumhurbaşkanımıza bahsettim. İlgili bakanlıkların alt birimlerinin ketum tavırlar sergilediğini ifade ettim. Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Biz fotoğrafın büyüğünü görmek zorundayız. Bir taraftan şehri büyütmeyelim, bir taraftan 0,50 emsal artışlarıyla kendi içinde büyütelim. Bu gidişatın gidişat olmadığını özellikle üzerine basa basa ifade ettim. Bize gerekli izinler noktasında Tarım Orman Bakanlığı’mızın destek vermesinden bahsettim. İlgili talimatlarını verdi" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı "Bursa’da değişikliği 2 yılda hissettirmen lazım"dedi

Bursa’nın fethi ve Osmanlı’yı ve ilk 6 padişahı anma törenlerinin devlet eliyle kutlanması konusunda talepleri olduğunu hatırlatan Alinur Aktaş şunları söyledi: "Bursa’nın bunu önemsediğini, Söğüt’te Ertuğrulgazi şenlikleri, Domaniç’te Hayme Ana’yı anma şenliklerinin devlet eliyle yapıldığını ancak Bursa’nın Osmangazi ve Orhangazi ile 6 padişahla bunu ziyadesiyle hak ettiğini ifade ettim. Bu noktada tabir yerindeyse, konularımızla alakalı 1,5 saatlik süreçte el atmadığımız konular kalmadı.Cumhurbaşkanımızın Ramazan içinide ya da sonrasında Bursa’ya ziyaretleri de olacak. Cumhurbaşkanımız "2,2-5 yılda Bursa’da değişikliği hissettirmen, şehrin ayrılacağı yaşaması lazım" dedi. Bize güvendiğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza İl Başkanımız, vekillerimiz, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sloganımızda canla başla demiştik. Bundan sonra neler yapabiliriz, bunun hesabı içerisinde olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Seçim sathı mahallinde yarıştığımız tüm aday arkadaşlarımıza ilçelerimizde hepsine teşekkür ediyorum, başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 17 başkanımızla Bursa’yı daha ileriye götürmek için elimizden geleni ortaya koyacağız"

"Biz kentsel dönüşümün önünü açacağız"

Başkan Alinur Aktaş, Doğanbey Toplu Konutları’nın yıkılması ya da traşlanmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Benim için Acemler ve Adliye kavşağı önceliklidir. Benim için Acemlerin bağlantı yolları, stadyum civarı önceliklidir. T2 hattının acilen mevcut hatta adaptesi, Şehir Hastanesi’ne metronun yapılması önceliklidir. Doğanbey bence öncelikli konu değil. Traşlama teknik olarak mümkün değil. Öncelikli problemleri halledelim. Kısa vadede Doğanbey yok. Etrafında bazı eksik aksaklıklar var. Onların çözümüne katkı sağlayacağız. Tower Plaza gördüğümüz bütün zorluklara rağmen yıkılıyor. Cumhurbaşkanımızdan Kapalı Spor Salonu’nu da istedim. Ne yapacağımı sordu. Millet Bahçesi ile birleştirilmesinin daha faydalı olacağını ifade ettiler. Cumhurbaşkanımıza ulaşımla alakalı finansman anlamındaki sıkıntıları aktardım. Kentsel dönüşüm konusunda başarılı örneğe ihtiyacımız olduğunu ifade ettim. Merinos altı bölgesi bana göre en öncelikli değişime tabi olacak bölge. Soğanlı da bir miktar yapıldı. Ama orası boş arazilerdi. 2-3-4- katlı 50 yıl önce yapılmış bu evler için başarılı örnek çıkarırsak, devamı gelecektir. Cumhurbaşkanımız da, "Lüks konutlar yapmanın derdinde olmayın, orta ve düşük gelir grubuyla dönüşüm yapın" dedi. Bizim belirli yerlerimiz var. Ama imar planlarının ilgili kurumların onayıyla bitirilmiş olması lazım. Önümüzdeki haftadan başlayarak Ankara yollarını ziyadesiyle aşındıracağız. Biz mümkün olduğu kadar aracı olacağız, buluşturacağız. Eğer biz hem belediye, hem müteahhit olarak hem de ev sahipleri, misli misli kazanalım derdine düşürsek 3 katlı binaları 12 kat yaparak rant üretiriz. Şehir adına sağlıklı değil. Asla yapmayacağız. Biz para kazanmayacağız ama ekstra verecek paramız yok. Milli emlaktan beklediğimiz arsa üretimidir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut borcunun sorulması üzerine Başkan Alinur Aktaş şunları söyledi: "Bizim amacımız söz verdiğimiz projeleri 5 yılda yapmak. 2,5 yılda da hedefin yüzde 40’ını gerçekleştirmek. Borcumuz belli. Kısa, orta uzun vadeli borçlarımız var. Borçlarımızın bir bölümü dövizle. Ancak döviz yerinde durmuyor. Göreve geldiğimden sonra borcumuz dövizin artışından dolayı 700 milyon lira arttı. Borcun tutarından ziyade, kısa vadeli olanın bize sıkıntı oluşturduğunu ifade etmiştim. Bunu atlatmak için belirli hareketler yapacağız. Borç kesinlikle düştü. 5 milyar civarındaki borç 4,2 milyar liraya düştü"

Alinur Aktaş, Sıcaksu Termal Bölgesi’ndeki Dubaili yatırımcılarla ilgili bir soruya ise, "Çarşamba günü yatırımcılarla beraberdik. İstanbul’da yaptığı yatırımlar Dubaili yatırımcının canını sıktığı için bu sıralar keyifsiz gibi. Bursa’da çok olmayı arzu ediyor. Bakir görüyor. "Gelişime açık" diyor. Onun istediği kule yapılar var. Ben yüksek yapıya sıcak bakamayacağımızı söyledim. Alternatifli proje çalışıyoruz. Farklı birkaç yatırımcıyla görüşeceğiz. "Ben de görmek isterim" dedi. Birkaç yatırımcıya daha göstereceğiz. Dubaili yatırımcının ilgisi devam ediyor.Biz turizm ve tanıtım konusuna önem veriyoruz. Turizm Tanıtma Birliği Dubai’de fuarda. Berlin’de fuardaydık. Bursa’yı tanıtmak adına hamleler yapacağız. Tursab da üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. BEBKA ile sözleşme yaptık. Bursa markası ve turizm master planıyla alakalı 2,5 milyon lira harcayacağız. Yüzde 25 biz vereceğiz. Yüzde 75 BEBKA’dan alacağız. Onaylandı. Ben Bursa’yı Türkiye ve dünyaya tanıtmanın derdindeyim. Ticari meta haline dönüştürebilirmiyiz. Bunun çalışmasını yapıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, toplu ulaşıma en son Ekim 2016’da zam yapıldığını, kendisi göreve geldikten sonra yüzde 17-18 oranında indirim yaptıklarını ifade ederek, "Son zamdan bu yana maliyetler yüzde 57 artmış. Küçük bir zam yapacağız. UKOME’de dün görüşüldü. Sinyalizasyon optimizasyondan ümitliyim. Taşınacak yolcuyu 287 binden 460 bine çıkacağız. Yapacağımız zam çok yüksek olmayacaktır. Özel halk otobüslerine sübvanse sistemi getirdik Budo’nun Büyükçekmece seferlerini iptal ettik. Mudanya’daki BUDO iskelesi ile ilgili tasurrufumuz olabilir. Şu and değil. İDO ile ortaklaşa Güzelyalı’yı kullanabiliriz. Güzelyalı’daki gemi trafiğine karşı yapacağımız 1-2 hamle var. Suya şimdilik zam söz konusu değil. Sudan katı atık bertaraf bedelini kaldırmaya çalışıyorum. 60 liralık faturanın 35 lirası katı atık. İlçe belediyesine gidiyor. Vatandaş beni şikayet ediyor. "5 metreküp su kullandım 60 lira geliyor" diye. Düşük faturalarda şikayet var. Büyükşehirlerde 23 tanesi katı atık bertaftar parasını bizim gibi toplamıyor. Bakan beyle bunu da konuştum. İlçe belediyeleri adına alıp ilçe belediyelerine veriyoruz. Suyla alakalı algımız kötü. Zam söz konusu değil" şeklinde konuştu.



