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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesinde final sınavlarının yaşandığı bu dönemde 7/24 esasına göre hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi ve Görükle Millet Kıraathanesi, günün her saati dolup, taşıyor.Üniversiteli gençlerin yoğun olduğu Görükle’de Gençlik Merkezi’ni hizmete açarak bu alanda önemli bir eksikliği gideren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra açılan Görükle Millet Kıraathanesi ile de üniversiteli gençlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilere konforlu bir ders çalışma ortamı sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı başında Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Uludağ Üniversitesinde final sınavlarının yaşandığı bu dönemde 7/24 esasına göre hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi ve Görükle Millet Kıraathanesi, günün her saati dolup, taşıyor.
Üniversiteli gençlerin yoğun olduğu Görükle’de Gençlik Merkezi’ni hizmete açarak bu alanda önemli bir eksikliği gideren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra açılan Görükle Millet Kıraathanesi ile de üniversiteli gençlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilere konforlu bir ders çalışma ortamı sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı başında Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Final sınavlarına hazırlanan üniversiteliler bu uygulamaya büyük ilgi gösterirken, Ramazan ayı boyunca Görükle Gençlik Merkezi her gün ortalama 300 kişi ağırladı. Ramazan ayından sonra yoğunluk daha da arttı, her gün 500’e yakın üniversiteli farklı zaman aralıklarında gelerek huzurlu ve kaliteli ortamda ders çalışmanın ayrıcalığını yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelilere belirli saatlerde ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılması da gençleri memnun etti. Final sınavları döneminde 24 saat esasına göre çalışan Millet Kıraathanesi de ortalama her gün 100 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Her iki merkezdeki 24 saat uygulaması final sınavlarının biteceği 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Çorbalar Başkan’dan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hem ders çalışan öğrencilere başarı dilemek hem de varsa sorunlarını dinlemek için Görükle Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, “Final dönemli olduğu için öğrencilerimiz hummalı bir çalışma içinde. Bu yoğunlukla birlikte hizmete açtığımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi’nin ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğuna şahit olduk. Sınav dönemi olduğu için 24 saat esasına dayalı olarak hizmet veriyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz sabaha kadar güvenli bir ortamda ders çalışma imkanına sahip oluyor. Onlara belirli saatlerde çay ve çorba ikramlarımız oluyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırma adına çalışmalarımız devam ediyor. Ben tüm gençlere sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.
Sınav dönemi Millet Kıraathanesi ve Görükle Gençlik Merkezi’nin müdavimi haline gelen üniversiteli gençler ise, her iki merkezin de sınav zamanı 24 saat açık olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7/24 ders imkanı
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