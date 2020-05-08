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Bursa'da 15 aile birbirine girdi! Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bursa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karışınca, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 15 aile birbirine girdi! Yaralılar var

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

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