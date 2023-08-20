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  4. Bursa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! O anlar saniye saniye kamerada

Bursa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! O anlar saniye saniye kamerada

20.08.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü önünde duran trafiği son anda fark edince frene bastı. Kayan otomobil önündeki araca çarparken, arkadan gelen araçlar da duramadı. 4 aracın karıştığı kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Şehir Hastanesi mevkiinde anayolda sol şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü önünde duran trafiği geç fark etti.

Bir anda frene asılan sürücü kayarak öndeki araca çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücü ise takip mesafesini korumadığı için o da önündeki araca çarparak savruldu.

Yanında seyir diğer bir araç sürücüsü ise son anda manevra yaparak facianın eşiğinden döndü.

O anlar araç içi kamerasına yansırken, meydana gelen zincirleme kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Bursa zincirleme kaza

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