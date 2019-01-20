Bursa'da 96 yıl sonra bir ilk...

Denize haç atımı sırasında öğle ezanı okununca Patrik Bartholomeos törene ara verip ezanın okunmasını bekledi. Buz gibi suya atlayan ortodokslar denizde haç aradı.

Haç çıkarma töreninde ezan molası

Bursa'da, 96 yıl sonra ilk kez denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde, Mudanya ilçesindeki Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Tiriliye sahilindeki iskeleye yürüdü.

Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos törene ara verdi.

Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı. İskeleden 5 metre açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı.

Haçı, Yunanistan'dan gelen Lehum Vasiliz denizden çıkardı.

Töreni çok sayıda turist ve vatandaş da izledi.

Lehum Vasiliz, haçı sudan çıkardığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Haçı çıkardım, çok güzel bir duyguydu.