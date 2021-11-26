Bursa'da akılalmaz kaza! Ana yolda arızalanan araca arkadan böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Mudanya yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Kubilay A'nın kullandığı araç, Bursa istikametine seyir halinde iken, arızalanarak en sağ şeritte duran Emin G. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpanın etkisi ile Tofaş Doğan sürücüsü Emin G. ile Makbule G. araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücü kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine acil servis ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri geldi.

ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KİŞİ ÇIKARILDI

Otomobile arkadan çarpan Kubilay A. ambulansa alınarak tedaviye başlandı. Diğer otomobilde sıkışan Emin G. ve Makbule G. ise itfaiye ekiplerinin aracı demir kesme makası ile açmasının ardından araçtan çıkartıldı. Kazada Kubilay A., Emin G. ve Makbule G. Mudanya Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada iki araç kullanılamaz hale geldi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Araçlar çekiciler tarafından kaldırılıp yol tekrar trafiğe açıldı. Akıllara durgunluk veren kaza anı ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

