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  4. Bursa'da akılalmaz olay! Kaza sonrası acı içinde kıvranırken yaptıkları pes dedirtti

Bursa'da akılalmaz olay! Kaza sonrası acı içinde kıvranırken yaptıkları pes dedirtti

19.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gerçekleşen bir kaza sonrası yaşananlar 'pes' dedirtti. Kazaya karışanlar ilginç istekleri şaşkına çevirdi. Ortalığı karıştıran kazada otomobil sürücüsü şoka girip kaçmayı denedi, sonra vazgeçti. Yaralanan ve kalbinin ağrıdığını belirten bir diğeri sigara yakmayı ihmal etmedi. Yaralanan diğer kişi ise kazanın hıncını almak istedi ve çevredekilere tabanca sordu.

Bursa'da akılalmaz olay! Kaza sonrası acı içinde kıvranırken yaptıkları pes dedirtti

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi, Beşevler caddesinde meydana geldi. G.U, 16 AGT 343 plakalı aracıyla seyir halindeyken, kırmızı ışığa takılmamak için gaza bastı. Önce Hilmi U.’nun kullandığı bisiklete sonra R.D’nin kontrolündeki motora çarptı.

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ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle, bisikletli ve motorlu sürücü yola savruldu. Bir anlık şoka giren otomobil sürücüsü genç, önce kaçtı, sonra geri geldi. Yaralılara ilk yardımı sağlık ekipleri gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi.

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Bisiklet sürücüsü Hilmi U. yaralı halde yerde uzanırken vatandaşlardan tabanca istedi. Motor sürücüsü R.D ise göğsünün ağrıdığını belirterek sigarasını yakmayı da ihmal etmedi.

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ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi fakat bisikletli sürücüsü Hilmi U. bu kez de hastaneye gitmemek için tutturdu. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ikna etme çabası bir süre devam etti.

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Daha sonra, yaralanan motorlu sürücü R.D, ambulansta tedavi olurken, Hilmi U.’yu ikna etmek için gayret gösterdi. Bütün çabalara rağmen yaşlı adam ikna olmayınca, sağlık görevlileri başından yara alan Hilmi U.’ya yol kenarında pansuman yaptı.

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Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ikna olan Hilmi U. ve R.D ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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