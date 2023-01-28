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Bursa'da avukat çifte İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında silahlı saldırı

28.01.2023 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde avukat bir çift, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında yaşanan saldırının ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da avukat çifte İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında silahlı saldırı

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında avukat M.S. ve eşi İ.S. ile E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AVUKAT ÇİFTE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından E.A, tabancayla avukat çifte ateş açtı. M.S. karnı ve ayağından, İ.S. ise ayağından yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.A. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silah üzerinden çıkan zanlının, emniyetteki ifadeleri sürüyor.

MİLLETVEKİLİ VE KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Yaralılardan İ.S'yi, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile İlçe Kaymakamı Eren Arslan hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gürel, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını, emniyet ekiplerinin başarılı çalışması ile zanlının yakalandığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Bursa İnegöl silahlı saldırı

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