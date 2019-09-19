Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, trafik uygulama noktasında durmayarak yoluna devam eden 16 CZN 13 plakalı aracı takibe alarak durdurmak istedi. Yaklaşık 150 metre ileride durdurulan araç sürücüsüne ekipler araçtan inmesini ve gerekli evrakları ibraz etmelerini istedi. O esnada araç sürücüsü F.D. yunus ekiplerine avukat olduğunu ve üstünü arayamayacaklarını söyledi. Yunus polisi sürücü F.D'den avukat kimliğini görmek istedi. F.D'nin kimliğini ibraz etmesi üzerine polis memurları bu esnada otomobilde bulunan yolcunun da üstünü aramak istedi. İsminin E.S. olduğu öğrenilen şahıs üzerini aramak isteyen polislere kendisinin de avukat olduğunu söyledi fakat herhangi bir avukat kimliği gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri her iki şahsında üzerini aramak istedi fakat üstünü aratmayan sürücü F.D. polis memurunu iterek hakaret etti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER



Araç sürücüsünün plakasını kontrol ettiren yunus timleri avukat olan F.D'nin otomobilinin daha önce trafikten men cezası aldığını ve ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz bir vaziyette trafiğe çıkan avukat F.D. ve arkadaşı E.S. işlemeleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.