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Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bursa'da uygulama noktasında polis ekiplerinin darp ettiği iddia edilen avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen polis ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, trafik uygulama noktasında durmayarak yoluna devam eden 16 CZN 13 plakalı aracı takibe alarak durdurmak istedi. Yaklaşık 150 metre ileride durdurulan araç sürücüsüne ekipler araçtan inmesini ve gerekli evrakları ibraz etmelerini istedi. O esnada araç sürücüsü F.D. yunus ekiplerine avukat olduğunu ve üstünü arayamayacaklarını söyledi. Yunus polisi sürücü F.D'den avukat kimliğini görmek istedi. F.D'nin kimliğini ibraz etmesi üzerine polis memurları bu esnada otomobilde bulunan yolcunun da üstünü aramak istedi. İsminin E.S. olduğu öğrenilen şahıs üzerini aramak isteyen polislere kendisinin de avukat olduğunu söyledi fakat herhangi bir avukat kimliği gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri her iki şahsında üzerini aramak istedi fakat üstünü aratmayan sürücü F.D. polis memurunu iterek hakaret etti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Araç sürücüsünün plakasını kontrol ettiren yunus timleri avukat olan F.D'nin otomobilinin daha önce trafikten men cezası aldığını ve ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz bir vaziyette trafiğe çıkan avukat F.D. ve arkadaşı E.S. işlemeleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

'SİZİ SÜRECEĞİM, HARİTADAN YER BEĞENİN'

Avukat F.D’nin bu esnada kendisine işlem yapmak isteyen yunus timlerine tehdit ve hakaretler savurarak, "Komisyonu arayacağım, müdürlerinizi arayacağım. Sizi sürdüreceğim, haritadan yer beğenin" dediği öğrenildi.

F.D. ve arkadaşı E.S. emniyete götürüldükten sonra haber verdikleri yaklaşık 10 avukat olayla ilgili bilgi almak için emniyete geldi. Avukatlar arasında bulunan Ü.Ö. isimli bir avukatın cep telefonuyla izinsiz bir şekilde emniyetten görüntü almak istemesi sebebiyle savcı talimatıyla hakkında "Emniyet binasında izinsiz görüntü almak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca avukat F.D. ve yanındaki arkadaşı E.S'ye "Görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret, tehdit" suçlarından işlem yapılarak F.D'ye trafikten men kaydı bulunan araçla ehliyetsiz trafiğe çıkmaktan 2 bin 835 lira para cezası kesildi.

'POLİSLER DARP ETTİ' İDDİASI

İşlemlerinin ardından sabah saatlerinde savcılık talimatıyla serbest bırakılan avukatlar Bursa Barosu aracılığıyla bir basın açıklaması yaparak polislerin kendilerini darp ettiğini iddia etti. Avukatların polislere direndiği anlar ve darp edildik dedikleri emniyet bahçesindeki rahat tavırları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BURSA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada ise, "Bursa Barosu mensubu Av. F.D. aracı ile Çekirge Caddesi'nde seyir halindeyken genel trafik uygulaması yapan polisler tarafından durdurulmuş, avukat olduğunu belirtmesine rağmen arama işlemi yapılmak istenmiş, meslektaşımıza zor kullanılmaya çalışılmıştır. Hukuksuz işlemi kabul etmeyen meslektaşımız tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, tahrik edilmeye çalışılmış, yerlerde sürüklenip, karga tulumba polis arabasına atılmıştır. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara yönelik baskı ve saldırılar esasen halkın hak arama özgürlüğüne yöneliktir ve yurttaşlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tahrik edici saldırıyı kabulleneceğimizi hiç kimse düşünmemelidir. Meslektaşlarımıza saldırıda bulunan, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan, tehditlerde bulunan polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılıp açığa alınmalıdırlar" denilmişti.

Kaynak: İHA

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