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Bursa’da binlerce arı öldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Bursa'da bahar aylarında yaşanan arı ölümleri bu yıl da bal üreticilerini isyan ettirdi. Ölen arılarını yanlarına alan Bursalı arıcılar, soluğu Bursa Tarım İl Müdürlüğünde aldı. Yasaklı tarım ilaçları kullanan çiftçiler yüzünden arılarının telef olduğunu belirten arıcılar, bu duruma bir çare bulunmasını bekliyor.

Telef olan arılar sebebiyle kovanların önü ölü arılarla doldu. Bir çok kovanı sönen arıcılar isyan etti. Sosyal medyadan organize olan arıcılar, sıkıntılarına acilen çare bulunması için Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık ve Hayvancılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Ziraî ilaçlardan dolayı Bursa’da çok arı ölümü var. Arıcılar olarak sıkıntımızı anlatmak için il müdürümüzle görüştük. Numuneler alındı. Etkin maddeler tespit edilip bakanlık tarafından yasaklanacağı söylendi.Aynı zamanda çiftçi eğitim toplantılarına ağırlık verileceği bildirildi. Bursa’da arılarda yüzde 40 kayıp var. Arılar yakın zamanda dünyanın en kıymetli varlığı seçildi" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Arı

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