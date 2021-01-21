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  4. Bursa'da buz tutan yolda duramayan aracın evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada

Bursa'da buz tutan yolda duramayan aracın evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada

21.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç bir evin bahçesine uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi.

EVİN BAHÇESİNE UÇTU

3 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu. Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç buzlu yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Sürücü kontrolü kaybederek bir evin bahçesine uçarak durabildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ve bahçeye düşen aracın görüntüsü saniye saniye bir kişi tarafından kayda alındı.

(İHA)

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