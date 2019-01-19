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Bursa'da dehşet! Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

GÜNDEM HABERLERİ  | 19.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir şahıs, ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da dehşet! Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak üzere olan Ali Görçin ile kayınbiraderi Bayram Candan K. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kayınbirader Bayram K. pompalı tüfekle harekete geçti.

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Tüfeği gören Ali Görçin kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eniştesini pompalı tüfekle kovalayan Bayram Candan K., Görçin’e arkadan ateş etti. Başından vurulan Görçin sokak ortasında yere yığılırken, katil zanlısı kaçarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Etraftaki vatandaşlar Görçin’in kanlar içinde kaldığını görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görçin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görçin’in cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, katil zanlısı kayınbiraderin yakalanması için çalışma başlattı.

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(İHA)


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cinayet pompalı

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