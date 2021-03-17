HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da dehşet! Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

Bursa'da dehşet! Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

17.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa'da dehşet! Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

Bursa'da İdris D., yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi, sokakta, parkta ve takside bıçaklayarak, yaraladı. Saldırgan İdris D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris D., kaldırımda oturan tanımadığı Koray B.'nin yanına giderek, telefon ve cüzdanını istedi. Telefon ve cüzdanını vermek istemeyen Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine İdris D. cebinden çıkardığı bıçakla Koray B.'yi iki yerinden bıçaklayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

46

2 KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADI

Koray B.'yi bıçakladıktan sonra yaya olarak kaçan İdris D., Reşat Oyal Kültür Parkı'na girerek, polis ekiplerine izini kaybettirmek istedi. Bu sırada, Koray B., parkın güvenlik görevlisi Abdullah Y.’ye, “Doktor musun?” diye sordu. “Hayır” cevabını alan İdris D., güvenlik görevlisi Abdullah Y.’yi de bıçakladı. Ağır yaralanan görevli, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçan İdris D., yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. İdris D., içerisinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., taksideki yolcu Ümit P.’nin kendisine, “Neden taksiye bindin?” diye sormasına sinirlenerek, çıkan tartışmada, Ümit P.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince kaçtığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

47
Yaralılardan Abdullah Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Ümit P. ise özel bir hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladıKabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

17 Mart Koronavirüs tablosu

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı: 7 öğrencinin 3'er yıla kadar hapsi isteniyor

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı

Çanakkale Savaşı neden çıktı? Çanakkale Zaferi'nden sonra ne oldu?

Çanakkale Savaşı neden çıktı ve savaştan sonra ne oldu?

Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

Çanakkale'de kaç kişi savaştı? Çanakkale'de kaç düşman öldü?

Çanakkale'de kaç kişi savaştı ve kaç düşman öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.