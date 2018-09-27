Bursa'da doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iki katlı bir binada patlama meydana geldi.

Bursa'da iki katlı binada patlama oldu

1 / 10 Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı.

2 / 10 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 / 10 Olayda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

4 / 10 Patlama nedeniyle çevredeki bina ve araçlar da zarar gördü.

5 / 10 Patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 / 10 Patlamanın gerçekleştiği binada yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı öğrenildi.

7 / 10 Patlamaya ilişkin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bir açıklama geldi. Çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştuğunu söyleyen Küçük, "Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık" dedi.

8 / 10 Küçük, "İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

9 / 10 Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisini veren Vali, bölgede risk teşkil eden herhangi bir durum da olmadığını kaydetti.