HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bursa’da, 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, ''Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor'' dedi.

Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki 3 ayrı düğüne katılan 42 kişinin, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 150 kişinin de temaslı olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. Kentte son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün söyleyen Halim Ömer Kaşıkcı, ''3 ayrı düğüne katılan 5 kişide düğün sonrasında belirtilerin başlaması üzerine testler yapıldı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor'' diye konuştu.

2f9fda27ff452d15e155ac58c9420f74

‘BELİRTİLERİ GÖSTERENLER ORGANİZASYONLARA KATILMAMALI’

Hasta olan veya belirti gösteren kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, şu uyarılarda bulundu:

''Filyasyon ekiplerimiz büyük bir özveri ile hastaların bütün takiplerini gerçekleştirirken, pozitif olduğu tespit edilen bir hastanın temaslı bulunduğu kişilere de semptom göstermeseler dahi izolasyona alarak, bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği hatta düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları, kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir.''

68c4ff59a6d7616d996accb04a8f1103

‘VİRÜS KALABALIK VE MASKESİZ ORTAMLARI SEVİYOR’

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibinin bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, nikâh, sünnet ve cenaze merasimlerine katılmalarının yasaklandığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, ''65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım'' ifadelerini kullandı.

886a588eae4445af6ebf0e29670af8b4

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım''9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?
En Çok Okunan Haberler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri paylaştı
Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri paylaştı
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den son dakika açıklaması
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
İntihara kalkışan kadının hayatından dram çıktı: 9 yaşında tecavüze uğramaya başladım
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun’da tehlike uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan Giresun'da SMS ile uyarı
Suluova’da gökyüzünde ilginç görüntü! Dünya’da nadiren görülüyor
Gören bir daha baktı!
Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.