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  4. Bursa'da duygulandıran anlar! Yavrusunu takip edip 2 saat hastane kapısında bekledi

Bursa'da duygulandıran anlar! Yavrusunu takip edip 2 saat hastane kapısında bekledi

06.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir vatandaş tedavi olması için yavru köpeği hayvan hastanesine getirdi. Anne köpek ise yavrusunu takip ederek iki saat hastane kapısında bekledi. Köpeği fark eden veteriner hekimler köpek ile yavrusunun kavuşmasını sağladı. Yavru köpek, annesinin yanına koşup süt emmeye başladı. İyileşen yavru, annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Bursa'da duygulandıran anlar! Yavrusunu takip edip 2 saat hastane kapısında bekledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne önceki gün akşam saatlerinde, hasta bir yavru sokak köpeği bırakıldı. Veteriner hekimler, ishal olduğu belirlenen köpeğin tedavisini yaptı. Gece saatlerinde hastaneden çıkan veterinerler, yeni doğum yapan sokak köpeğinin içeri girmeye çalıştığını gördü. Veteriner hekimler, köpeğin, tedavisi yapılan yavrunun annesi olabileceği ihtimalini değerlendirerek içeri aldı. Veteriner Hekim Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında koridora çıkardı. Yavru köpek, annesinin yanına koşup süt emmeye başladı. İyileşen yavru, annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

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HASTANE KAPISINDA YAVRUSUNU BEKLEDİ

Yaşananlar hem cep telefonuyla kayda alındı, hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında köpeğin, saat 01-00 ile 03.00 arasında hastanenin önünde beklediği tespit edildi.

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ANNESİNİ TANIYIP EMMEYE BAŞLADI

Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Gece nöbetindeydim. Bir çift, yavru bir köpek getirdi. Yavru köpek üzgün, ishal ve yemek yemediği şikayetiyle getirildi. Biz de tedavisini yaptık. Damar yolu açıldı, serum verildi. Aradan birkaç saat geçti. Kapının önünde yetişkin köpek belirdi. Yavrunun tedavisinin ardından aklımıza 'acaba bu yavru, kapıda bekleyen yetişkin köpeğin yavrusu mu?' diye geldi. Kapıyı açtığımızda yavruyla anne köpek buluştu. Yavru, annesini emmeye başladı. Daha sonra yavrusunu aldı gitti" dedi.

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(DHA)


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Bursa
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