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Bursa'da ekipleri alarma geçiren olay! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

31.08.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan 24 yaşındaki kadın ekipleri alarma geçirdi. Ormanlık alanda kadın kıyafetleri bulan ekipler, çalışmaları sonucunda kayıp kadını bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu. Kaybolduktan 10 saat sonra bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da ekipleri alarma geçiren olay! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya kaplıcalara gelen 24 yaşındaki Yasemin G.'den kaplıcadan çıktından sonra haber alınamadı. Arkadaşının arama çalışmaları sonuç vermeyince ekiplere haber verilen olayda kadın, 10 saat sonra bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

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EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hilmiye Mahallesi’nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul’dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G., hamamdan çıktıktan sonra kayboldu. Yasemin G.’yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

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GENÇ KADIN ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Hilmiye Mahallesi’nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu. Kıyafetin Yasemin G.’ye ait olduğunu belirlenin, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bir süre sonra Yasemin G.’ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü. Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi’nde bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yasemin G.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)


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Bursa
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