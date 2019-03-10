Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, birçok şube ve birimde polis memurunun katılımıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde huzur uygulaması ve baskın yaptı. Umuma açık yerlerde, sabit noktalarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapan ekipler sigortasız personel çalıştıran, kapalı alanda sigara içilen mekanlar, alkollü sürücüler ve araması olan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Operasyon ve uygulamada motosikletli polisler de sürekli ring halinde ilçede huzur ve güven turu attı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 iş yeri denetlendi. 2 bin 40 şahsın UYAP sorgulamasını yapan ekipler, yoklama kaçağı 7 şahıs hakkında gerekli işlemleri uyguladı. Sabit noktalarda trafik uygulaması yapan ekipler 261 araç sorgusu yaptı. 10 araç sürücüsüne farklı suçlardan 7 bin 460 lira para cezası kesen ekipler, alkollü araç süren bir kişiye de adli işlem yaptı. Saat 20.30’da başlayan uygulamalar gece yarısına kadar devam etti. Ekipler buradaki denetimlerin ardından Karacabey ilçesine hareket etti.