HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da eşini sokak ortasında silahla vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Bursa'da eşini sokak ortasında silahla vurdu! Kan donduran anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkollü adam, eşini silahla ağır yaraladı. Sokak ortasındaki dehşet anları anbean kameraya yansıdı. Zanlı, çok geçmeden vatandaşların yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı. Eşini üç yerinden vuran zanlının peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ ÜÇ YERİNDEN VURDU

Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Geyik avı ihalesinde yeni gelişmeGeyik avı ihalesinde yeni gelişme
Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...
En Çok Okunan Haberler
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Eskişehir’de kızıl geyik av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi
Geyik avı ihalesinde yeni gelişme
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’ndan önemli açıklama! İdam geri gelebilir mi?
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’nda önemli açıklama
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Bursa’da dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu
Dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.