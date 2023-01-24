Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, motoru yola fırladı... Yaralılar var

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa istikametine seyir halinde olan Aydın Ş. (45) yönetimindeki otomobil, kavşaktan manevra yapan Muhittin A. (53) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmı yola fırlarken, diğer otomobil ise şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Tarık Ö. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan sürücü Muhittin A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

