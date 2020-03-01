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Bursa'da güpegündüz dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde ve Bursa'da araçtan hırsızlık ve gasp olaylarına karışan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanırken, Bursa'da gasbettikleri kişiyi bıçaklama anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da güpegündüz dehşet

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan 'gasp' ve 'hırsızlık' olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntlerini inceleyen polis, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkaları bulunan R.P., M.K., A.P. ve H.H.P. olduğunu belirledi. Şüpheliler önceki gün yapılan baskınla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

GASP SIRASINDA YAŞANAN ARBEDE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis, yaptığı incelemede 4 şüphelinin Kocaeli'de hırsızlık olayına karıştıktan sonra Bursa'da bir kişiyi gasbettiklerini belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gasbedilen kişi, şüphelilerden birini yakalarken, başka bir şüpheli de arkadaşını kurtarmak için elindeki bıçağı vatandaşın kalçasına saplıyor. Vatandaşın elinden kurtulan şüphelinin araca binerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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