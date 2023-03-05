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  4. Bursa'da heyecanlandıran keşif: İnşaat kazısında tarihi lahit bulundu! Hemen çalışmayı durdurup polisi aradılar

Bursa'da heyecanlandıran keşif: İnşaat kazısında tarihi lahit bulundu! Hemen çalışmayı durdurup polisi aradılar

05.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya Belediyesi kapalı pazar yeri inşaatının çevre düzenlemesi sırasında heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. İnşaat için yapılan kazı çalışması sırasında ekskavatörün kepçesine takılan taşın altından tarihi lahit çıktı. Çalışmaları durduran yetkililer, hemen durumu polise bildirdi. Tarihi kalıntı, uzmanlar tarafından incelemeye alınırken, belediye başkanı da alana gelerek incelemelerde bulundu. İşte detaylar...

Bursa'da heyecanlandıran keşif: İnşaat kazısında tarihi lahit bulundu! Hemen çalışmayı durdurup polisi aradılar

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar alnında sürdürülen çevre düzenlemesi sırasında kepçeye takılan taşın altından tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaatın müteahhidi durumu polise bildirmesi sonucu, bölgeye Müzeler Müdürlüğünden bir ekip tarihi kalıntıyı incelemeye aldı.

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MÜZEYE GÖTÜRÜLECEK

Şu ana kadar sadece kemiklerin çıkarıldığı lahidin titizlikle incelemesine devam ediliyor. Elde edilen tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak, Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği öğrenildi.

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BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz lahidin ortaya çıktığı inşaata gelerek durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

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İHA

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Bursa Mudanya lahit İnşaat

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