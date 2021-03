Bursa'da kadın oto yıkamacı görenleri şaşırtıyor!

"KADIN İSTERSE HERŞEYİ YAPAR"

Oto yıkamacılığın zor bir meslek olduğunun altını çizen Menevşe, "Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Erkek mesleği deniliyor ama her erkeğin yapabileceği iş değil. Güç kuvvet isteyen bir iş. Yeri geliyor 15 araba peş peşe yıkıyorsunuz. Bunu göze alan herkes yapabilir bu işi. Ben bunu bir erkek mesleği olarak görmüyorum. İnsan isterse her şeyi yapar. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bunları düşünüyorum. Biz ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ama artık 2021 yılındayız. Kadınlar sahada ne kadar aktif olduklarını, ne kadar başarılı olduklarını ispatladı. Bende onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben de bedensel güçle bunu gösteriyorum. Dediğim gibi Kadın isterse her şeyi yapar. Erkeklerin de bunu desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Kadın oto yıkamacı görenlerin şaşırdığını söyleyen Gülden Menevşe, "Beni gören insanlar ilk başta şaşırdılar. Biz oto yıkama açıyoruz dediğimizde 'nasıl olacak' diye şüpheyle yaklaştılar. İşe girdikten sonra kalitemizi ispatladığımızda gelen tepkileri çürüte çürüte bu günlere geldik." diye konuştu.