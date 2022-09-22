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  4. Bursa'da kargo arabası soygunu! Çok sayıda teknolojik alet çalındı

Bursa'da kargo arabası soygunu! Çok sayıda teknolojik alet çalındı

22.09.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sürücüsün çalışır vaziyette bıraktığı ve içerisinde çok sayıda paketin olduğu kargo aracı, 3 kişi tarafından çalındı. 80 kilometre yol giden şüpheliler, plakasını da söktükleri aracı daha sonra yol kenarında bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede araçta bulunan, teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı belirlendi.

Bursa'da kargo arabası soygunu! Çok sayıda teknolojik alet çalındı

Bursa'daki hırsızlık olayı, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi.

ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ KARGO ARACINI ÇALDILAR

Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı.

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80 KİLOMETRE UZAKLIKTA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak’ta aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu.

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KARGO PAKETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.’ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık kargo
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