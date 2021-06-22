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Bursa'da kayıp genç için ekipler seferber oldu

22.06.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkan ve 5 saattir haber alınamayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın bulunması için 200 kişilik ekiple çalışma başlatıldı.

Bursa'da kayıp genç için ekipler seferber oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı.

Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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DRONE İLE HAVADAN, İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE KARADAN ARANIYOR

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor.(İHA)
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