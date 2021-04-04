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  4. Bursa'da korku dolu anlar! Doğal gazı açıp 2 çocuğu ile intihara kalkıştı

Bursa'da korku dolu anlar! Doğal gazı açıp 2 çocuğu ile intihara kalkıştı

04.04.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşayan iki çocuk annesi bunalıma girerek intihara kalkıştı.

Bursa'da korku dolu anlar! Doğal gazı açıp 2 çocuğu ile intihara kalkıştı

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi Hilal Cadde üzerinde ikamet eden iki çocuk annesi Dilan Ö., (26) bunalıma girerek mutfaktaki doğal gaz ocağını açarak intihara kalkıştı.

DAİRE KAPISI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Dilan A., durumunun kötü olduğunu anlayınca polisi arayarak doğalgaz zehirlenmesi ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Polis, itfaiye ve 112 Acil servis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Dairede kimseye ulaşamayınca daire kapısı kırılarak içeri girdi. Hareketsiz şekilde yatan Dilan Ö.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kestel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallede güvenlik önlemi alırken, Dilan Ö., Kestel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Dilan Ö.’nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. (İHA)

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