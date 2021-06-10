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  4. Bursa'da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla metronun altına yattı

Bursa'da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla metronun altına yattı

10.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi, elindeki bıçakla metronun altına yatarak yarım saat boyunca doğu hattında toplu ulaşımı kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonucu etkisiz hale getirilen vatandaş trenin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla metronun altına yattı

Olay, saat 11.15 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki A.D. psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek metro raylarına atladı. Burada uzun süre direnen A.D. daha sonra zorunlu olarak duran metronun altına elindeki bıçakla girerek direnmeye devam etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına karşılık vermeyen A.D. sonrasında ikna olduğu sırada raylarda bayılarak yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından metronun altından çıkartılan A.D. olay yerindeki ilk tedavisini ardından ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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