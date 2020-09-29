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Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Bursa'da motosikletini sırt üstü yatarak süren M.T.’ye (22) polis ekiplerince toplam 1360 lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyeti iptal edilen M.T.’nin motosikleti yatarak kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı

Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi’nde ilerleyen motosikletin sürücüsü M.T., görenleri hayrete düşürdü. M.T., motosikletini, sırt üstü yatarak sürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırt üstü yatmış halde olduğu ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ettiği görüldü.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.’yi yakaladı. M.T.’ye, ‘sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri’ suçundan 1228 lira; ‘trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmeliğe uymamak’ suçundan ise 132 lira ceza kesildi. Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen M.T.’nin ehliyeti, ceza puan limitini doldurması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.

(DHA)

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