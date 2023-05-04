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  4. Bursa'da korkunç kaza! Gören dehşete kapıldı: 2 ölü,1 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! Gören dehşete kapıldı: 2 ölü,1 yaralı

04.05.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Bursa'da korkunç kaza! Gören dehşete kapıldı: 2 ölü,1 yaralı

Bursa'daki korkunç kaza, saat 05.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Yerlikaya idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mehmet Yağcı idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

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2 ÖLÜ, 1 YARALI

Metrelerce savrulan hafif ticari araç, önce oto yıkama servisinin kapısına ardından otobüs durağına çarparak durdu. Hafif ticari araçtaki Serkan İnce olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Yerlikaya ile Barış Üngör Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngör de hastanede kurtarılamadı.

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Yerlikaya'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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(DHA-AA)

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