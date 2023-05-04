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Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

04.05.2023 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde ikna çabalarına rağmen görevli polis memurlarına ve etrafa tabanca ile ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, polis ekibine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Beşyol Meydanı'nda silahla havaya ateş edilmesi üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerini fark edince kaçan Haydar S, uyarıya rağmen polise silahla ateş edince yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, 3 polis, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma

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