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Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

04.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı masa ile ilgili çok konuşulacak sözler geldi. Soylu katıldığı bir canlı yayında daha önce de dile getirdiği. 6'lı Masa'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni bilgilendirdiğinin bununla ilgili ellerinde ses kaydı olduğunu belirtti. Soylu’nun açıklaması sırasında bunun iddia olduğunun belirtilmesi üzerine ise ‘İddia değil bunu söyledik, ses kaseti de var. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Herhalde burası bizim devletimiz’ ifadelerini kullandı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyaset kulislerini karıştıracak açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Çok konuşulacak son iddia ise ‘ses kaseti var’ çıkışı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürerek, "Bununla ilgili elimizde ses kaseti var" dedi.

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini iddia etti.

“BUNUNLA İLGİLİ ELİMİZDE SES KASEDİ VAR”

Bakan Soylu canlı yayında söz konusu iddiasına ilişkin “Ses kaseti var. Şu anda birçok beyanat veren ilgilinin gidip, resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip, ilgili ülkenin büyük elçisi ile konuşmaları. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir İçişleri Bakanı'na özel görüşmemde, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim.” şeklinde konuştu.

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"ABD 21 YILIN İNTİKAMINI SEÇİMLE ALMAK İSTİYOR’

Bakan Soylu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var. Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika.

‘MACARİSTAN'DA DA YAPMIŞ! URBAN, SOROS'U MACARİSTAN'DAN KOVDU’

Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

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"ABD OYUN KURDUM DİYOR, KENDİSİ DEKLARE EDİYOR ZATEN"

Amerika ben oyun kurdum diyor, kendisi deklare ediyor zaten. Bu oyuna gelmesin Türkiye diye bunları söylüyoruz. Türkiye Sivas'ta verdiği kararı devam ettirsin diyoruz. CHP 28 Şubat darbesini alkışladı. 1960 darbesinde Saraçhane'de davul çaldırdı CHP'liler. 80 darbesinde herkes sustu. 82 Anayasası'nda benim ailem 'hayır' oyu verdi. Kenan Evren 'biz darbe olgunlaşsın diye bekledik' dediler. İnsanların ölmesini ve Türkiye'nin karışmasını bekledik."

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Büyükelçi Süleyman Soylu kaset 6'lı masa

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