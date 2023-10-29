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Bursa'da korkunç olay! Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu

29.10.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Üzerinden Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa'da korkunç olay! Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu

Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı’nda bugün saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDE KİMLİK BELGESİ ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait botlar da duvar üstünde bulundu.

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Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa ceset

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