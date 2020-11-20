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  4. Bursa'da korkutan anlar! Yerden kıvılcım çıktı

Bursa'da korkutan anlar! Yerden kıvılcım çıktı

20.11.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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Bursa'daki merkez Osmangazi ilçesinde bir motosiklet kontrolden çıkarak yolda sürüklenmeye başladı. Asfaltta kıvılcım çıkan anlar kameralara saniye saniye yansırken iki kişinin kazadan sağ kurtulmayı başardığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Kıvılcımların çıktığı motosikletten bir kişi yere düşerken, sürücüsü motosikletin üzerinde durmayı başardı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet çarptığı bir otomobilde hasara da sebep olurken, mahalle sakinleri motosiklet sürücülerinin gece yarısı daha dikkatli araç kullanmalarını istedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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