Bursa’da korkutan yangın! Salça yaparken evi küle çevirdiler

Yangın akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

İddiaya göre salça kavurdukları sırada sıçrayan kıvılcımlar ahşap katta yangın çıkarttı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede bütün katı kapladı. Katta mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARIM SAATLİK SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa’nın birçok noktasından görülen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yarım saatlik sürede söndürüldü. Aşağıda bulunan bir kişi yanan evden düşen ahşap parçalara sonucu başından hafif şekilde yaralanırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

