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Bursa’da 'Öcalan yürüyüşü' alarmı! Polis teyakkuza geçti, 7 günlük yasak geldi

19.11.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye izin verilmediği iddiasıyla düzenlenmesi planlanan 'İmralı Tecridine Karşı Gemlik'e Özgürlük Yürüyüşü' nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ve polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında 3 ayrı kontrol noktası oluşturdu. Bursa Valiliği de 7 gün süre ile kentte yürüyüş ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu. İşte detaylar...

Bursa’da 'Öcalan yürüyüşü' alarmı! Polis teyakkuza geçti, 7 günlük yasak geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) 19 Kasım'da Gemlik'te 'İmralı Tecridine Karşı Gemlik'e Özgürlük Yürüyüşü' adı altında düzenlemek istediği yürüyüş öncesi emniyet güçleri, güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevki ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi gişeleri çıkışında ve Gedelek mevkisinde, 3 ayrı kontrol noktası oluşturdu. İlçeye girişler kontrol altında tutulurken, sürücülerin kimlik kontrolleri yapılıyor. TOMA'lar ile çevik kuvvet polisleri de kontrol noktalarında hazır bekletiliyor.

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VALİLİKTEN 7 GÜNLÜK YASAK

Bursa Valiliği de 7 gün süre ile kentte yürüyüş ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında; yasa dışı PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 18-19.11.2023 tarihlerinde yapılması planlanan, 'sözde- İmralı tecridine karşı Gemlik'e özgürlük yürüyüşü7 ile ilgili olarak; -Açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, -Bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisine girişler, -Dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlar ve/veya il merkezimize girişler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (A), (B) ve (C) fıkraları gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16.11.2023 günü saat 00:01'den 22.11.2023 günü saat 23:59'a kadar 7 (yedi) gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yürüyüş Abdullah Öcalan
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