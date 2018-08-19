HABER

Bursa'da orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışıyor.

Bursa'da orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Kurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldıKurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldı
Yük taşıyan at yere yığılınca sahibi arabasını alıp kaçtıYük taşıyan at yere yığılınca sahibi arabasını alıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa yangın orman yangını

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Kayseri'den kahreden haber!

Kayseri'den kahreden haber!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.