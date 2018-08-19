Bursa'da orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA

