Bursa'da orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
AA
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