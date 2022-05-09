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Bursa'da otobüs şoföründen takdir toplayan hareket! 'Helal olsun kaptan'

09.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otobüs şoförü hayat kurtardı, o anlar kameraya yansıdı. Otobüs içindeki Meral Y. aniden fenalaşınca otobüs sürücüsü Niyazi Ateş, yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi. Fenalık geçiren Meral Y., Acil Serviste tedavi altına alırken, şoförün hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da duruma kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabından "Helal olsun kaptan. Yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum'' dedi.

Bursa'da otobüs şoföründen takdir toplayan hareket! 'Helal olsun kaptan'

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt’tan İnegöl’e yolcu taşıyan BURULAŞ'a ait otobüse binen Meral Y.(38) fenalık geçirmeye başladı. İyice fenalaşan kadının durumunu fark eden Otobüs sürücüsü Niyazi Ateş, gaza bastı. Ambulans misali kontrollü bir şekilde hastanenin yolunu tutan sürücü, Acil Servis önüne kadar gelip hastayı Acil servise yetiştirdi.

Fenalık geçiren Meral Y., Acil Serviste tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı. Hastanede tedavisi süren Meral Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''HELAL OLSUN KAPTAN''

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

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(İHA)

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Bursa
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