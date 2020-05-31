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Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

Bursa'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, yaralı 5 kişi tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE TOMA SEVK EDİLDİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 5 kişi yaralandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.
Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı.
Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi.
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı.

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