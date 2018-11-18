Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınının boş evine iki arkadaşıyla giden Erdem Acar, beraber yemek yedikten sonra uyumak istediğini söyleyip, odaya geçti. Bir süre sonra merak edip, odaya giren arkadaşları, Acar'ın yatağa istifra ettiğini gördü. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştığı Acar'ın gözlerini açmaması üzerine 112 Acil Servis'e haber verip, evden ayrıldı.

İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erdem Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ortadan kaybolan arkadaşları aranıyor.

(DHA)

